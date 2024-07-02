Орбан и не только: какие венгерские фамилии самые популярные в Украине

Всего таких фамилий насчитывается семь

В богатом списке украинских фамилий нередко можно встретить те, которые указывают, что у ваших предков были венгерские корни. Например, в нашей стране не столь редка фамилия Орбан, носителем которой является известный венгерский политик Виктор Орбан.

Родовые имена иностранного происхождения перечислены в научной работе "Современные украинские фамилии" авторства известного языковеда Юлиана Редько. По его словам, перечень венгерских фамилий, встречающихся в Украине, невелик.

Эти родовые имена довольно распространены особенно на западе Украины. Как отметил языковед, к ним принадлежат следующие шесть фамилий:

Мадяр;

Угринчин;

Мадярчик;

Модзар;

Угрин;

Маджера.

Фамилия Мадярчик, к слову, принадлежит президенту футбольного клуба "Хуст". Добавим, что команда выступает в первой лиге Чемпионата Украины.

Что касается фамилии Орбан, которая также встречается в нашей стране, то по данным портала "Рідні", ее носителями являются 596 человек. По распространению она занимает 8372 место. Чаще встречается в Закарпатье. Поселения компактного проживания: Мукачево (101), Серное (52), Берегово (38), Чоп (29), Пистрялово (26).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии возникли во времена СССР из-за принудительной русификации.