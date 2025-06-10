Издатель украинского Forbes Артур Гранц рассказал о своем бизнесе в Литве

Мажоритарный владелец издателя Forbes в Украине, компании "УЯВи!", Артур Гранц впервые подробно рассказал о становлении своего бизнеса в Украине и Литве.

Сейчас Гранц живет между Вильнюсом и Ригой и среди прочего развивает проекты в сфере hospitality в Балтии.

Также в Рижском порту за $100 млн строит завод по производству биотоплива для самолетов.

Артур Гранц, гражданин Армении, занимается бизнесом с начала 1990-х. В Литву переехал в начале 2000-х, получил вид на жительство и открыл фирму. Компания Гранца поставляла сырье для производства сахара большими объемами и работала с лидерами рынка (Cargill, Sucden).

В 2002 году Гранц купил на аукционе большую площадку со старыми складами под Вильнюсом. Реконструировал, получил лицензию и открыл таможенный склад.

"Президент Литвы Валдус Адамкус наградил нас как самую динамично развивающуюся иностранную компанию. Где-то до сих пор лежит тот приз", — отметил бизнесмен.

Первый бизнес Гранца в Украине — поставки сырья для сахарных заводов.

"Мы делали сироп из чистого бразильского сахара. Не у всех местных производителей, скажем честно, качество переработки было хорошее. Поэтому производители шоколада, мороженого, конфет, напитков брали сахар у нас. Благодаря нам цены перестали расти. И мы очистили рынок от контрабанды", — рассказал Гранц.

Позже Гранц стал партнером немецкой семейной компании Gebr. Heinemann, которая существует с 1879 года, и вместе с братьями Хайнеманны реализовал проект по созданию магазинов Duty Free в аэропорту Борисполь.

30 марта 2020 года было объявлено, что компания "УЯВи!", мажоритарным владельцем которой является Артур Гранц, стала издателем украинского журнала Forbes.

Как объяснил сам бизнесмен, до того как появился Forbes, предприниматели в Украине были беззащитны перед хейтом, заказухой и шантажом. "Мы хотели сделать так, чтобы голос украинского бизнеса стал слышен. Мне кажется, нам это удалось", — отметил он.

Издатели Forbes сразу же выпустили версию журнала на украинском. Две трети подписчиков сразу же выбрали Forbes именно в украинской версии.

Интервью с бизнесменом Артуром Гранцом было записано по случаю пятилетия с момента выхода в печать первого номера журнала.