Видавець українського Forbes Артур Ґранц розповів про свій бізнес у Литві

Мажоритарний власник видавця Forbes в Україні, компанії "УЯВи!", Артур Ґранц вперше детально розповів про становлення свого бізнесу в Україні та Литві.

Зараз Ґранц живе між Вільнюсом і Ригою і, серед іншого, розвиває проєкти у сфері hospitality в Балтії.

Також у Ризькому порту за $100 млн будує завод з виробництва біопалива для літаків.

Артур Ґранц, громадянин Вірменії, займається бізнесом з початку 1990-х. До Литви переїхав на початку 2000-х, отримав посвідку на проживання і відкрив фірму. Компанія Ґранца постачала сировину для виробництва цукру великими обсягами і працювала з лідерами ринку (Cargill, Sucden).

У 2002 році Ґранц купив на аукціоні великий майданчик зі старими складами під Вільнюсом. Реконструював, отримав ліцензію і відкрив митний склад.

"Президент Литви Валдус Адамкус нагородив нас як найдинамічнішу іноземну компанію. Десь і досі лежить той приз.", — зазначив бізнесмен.

Перший бізнес Ґранца в Україні — постачання сировини для цукрових заводів.

"Сироп ми виготовляли з чистого бразильського цукру. У багатьох місцевих виробників, скажемо чесно, якість переробки була не найкраща. Тому виробники шоколаду, морозива, цукерок, напоїв купували цукор у нас. Завдяки нам ціни припинили зростати. Ми очистили ринок від контрабанди", — розповів Ґранц.

Пізніше Ґранц став партнером німецької сімейної компанії Gebr. Heinemann, яка існує з 1879 року, і разом з братами Хайнеманнами реалізував проєкт зі створення магазинів Duty Free в аеропорту Бориспіль.

30 березня 2020 року було оголошено, що компанія "УЯВи!", мажоритарним власником якої є Артур Ґранц, стала видавцем українського журналу Forbes.

Як пояснив сам бізнесмен, до того як з'явився Forbes, підприємці в Україні були беззахисні перед хейтом, заказухою і шантажем. "Ми хотіли, щоб голос українського бізнесу став чутним. Мені здається, нам це вдалося", — зазначив він.

Видавці Forbes відразу ж випустили версію журналу українською мовою. Дві третини передплатників відразу ж обрали Forbes саме в українській версії.

Інтерв'ю з бізнесменом Артуром Ґранцом було записане з нагоди п'ятиріччя з моменту виходу в друк першого номера журналу.