Даже если закон отменят, все руководство НАБУ должно свалить с позором, – защитник Мариуполя

Из-за коррупционности руководства НАБУ сейчас трудно защищать эту институцию. Независимое Бюро нужно, но его руководство должно уйти – независимо от дальнейшей судьбы закона. Об этом написал защитник Мариуполя, бывший заместитель начштаба 12 бригады "АЗОВ" НГУ Богдан "Тавр" Кротевич.

"НАБУ как независимый орган нужен. Отдельно хотел бы отметить, что я имел в глубоком внимании руководство НАБУ. Просто они там благодарности выписывают какие-то в интернетах. Так вот, подонки галимые, именно из-за вашей коррупционности и гнили сейчас так трудно защищать эту структуру и институцию, которая должна была работать правильно".

Он подверг критике публичные "благодарности" и пиар в соцсетях со стороны представителей НАБУ и подчеркнул, что руководство Бюро должно оставить должности с позором – независимо от дальнейшей судьбы закона.

"Свое "спасибо" засуньте себе глубоко и надолго. И даже если закон отменят, все руководство НАБУ должно свалить с позором", — подытожил защитник Мариуполя.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414. Документ поддержали 263 нардепа. Закон вступил в силу.

Ранее СБУ и ОГП провели спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ, в рамках которой было обнаружено, что ряд детективов сотрудничали с РФ, в частности с ФСБ, а беглый нардеп от ОПЗЖ и агент спецслужб России Федор Христенко оказал значительное влияние на Бюро.