Навіть, якщо закон скасують, все керівництво НАБУ має звалити з ганьбою, – захисник Маріуполя

Через корупційність керівництва НАБУ зараз важко захищати цю інституцію. Незалежне Бюро потрібне, але його керівництво має піти – незалежно від подальшої долі закону. Про це написав захисник Маріуполя, колишній заступник начштабу 12 бригади "АЗОВ" НГУ Богдан "Тавр" Кротевич.

"НАБУ як незалежний орган потрібний. Окремо хотів би відзначити, що я мав на глибокій увазі керівництво НАБУ. Просто вони там подяки виписують якісь в інтернетах. Так от, покидьки галімі, саме через вашу корупційність і гниль, зараз так важко захищати цю структуру та інституцію, яка мала працювати правильно", – написав він.

Він розкритикував публічні "подяки" та піар у соцмережах з боку представників НАБУ та наголосив, що керівництво Бюро має залишити посади з ганьбою – незалежно від подальшої долі закону.

"Своє "дякую" засуньте собі глибоко і надовго. І навіть якщо закон скасують, все керівництво НАБУ має звалити з ганьбою", – підсумував захисник Маріуполя.

Нагадаємо, цього тижня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт №12414. Документ підтримали 263 нардепи. Закон набув чинності.

Раніше СБУ та ОГП провели спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ, в рамках якої було виявлено, що низка детективів співпрацювали з РФ, зокрема з ФСБ, а біглий нардеп від ОПЗЖ та агент спецслужб Росії Федір Христенко мав значний вплив на Бюро.