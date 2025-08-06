Правительству пора возобновить контроль над тарифной политикой энергокомпаний – Давидюк

НКРЭКУ инициирует вторую летнюю волну подорожания электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), инициирует вторую летнюю волну подорожания электроэнергии, на этот раз запланировано повысить тарифы облэнерго. Это чревато обострением социальной ситуации в стране из-за роста цен на обычные товары, закрытием промышленных предприятий и очередным массовым выездом граждан за границу. С таким прогнозом выступил политолог Николай Давыдюк.

"Первая волна удорожания электроэнергии (поднятие в 1,6 раза прайс-кепов для промышленности) пришлась на период между отставкой старого правительства и назначением нового. Это было неслучайно. НКРЭКУ использовало межвластие и сыграло в интересах крупнейшего частного производителя электроэнергии из угля и ряда импортеров электричества. Только назначенное правительство и новое руководство Минэнерго тогда даже не успели отреагировать на ситуацию. Теперь есть инициатива нового подорожания электроэнергии — уже в интересах собственников облэнерго, тоже не самых бедных предпринимателей", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что, ссылаясь на военное положение, НКРЭКУ инициировал новые тарифы на распределение электроэнергии (ОСР) без обсуждения с заинтересованными потребителями. Замечание можно предоставить только в письменной форме уже к подготовленным проектам постановлений.

"При таких условиях влияние потребителей на принятие решений является минимальным, а прозрачность процесса — сомнительной", — подчеркнул эксперт.

Политолог Николай Давидюк считает, что правительство должно как можно скорее восстановить контроль над тарифной политикой энергокомпаний и повлиять на НКРЭКУ, иначе негативных социальных последствий не избежать.

"Представители иностранных инвесторов и отраслевые ассоциации уже предупредили, что завышенные тарифы на электроэнергию приведут к остановке заводов. Это означает увольнение работников. Этим людям в условиях войны не оставляют иного выбора, кроме выезда на границу", — считает политолог.

25 июля 2025 года НКРЭКУ повысила в 1,6 раза предельные цены на рынке э/э с 17:00 до 23:00.

⁠28 июля 2025 года на официальном сайте НКРЭКУ были обнародованы проекты постановлений по изменению тарифов на услуги по распределению электрической энергии, то есть тарифы облэнерго. Рост тарифов запланирован в зависимости от каждого отдельного ОСР в пределах 0,56—24,88% для потребителей и операторов установок хранения энергии для первого класса напряжения и 1,19—47,01% — для второго класса напряжения.