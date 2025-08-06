Уряду час відновити контроль над тарифною політикою енергокомпаній – Давидюк

НКРЕКУ ініціює другу літню хвилю подорожчання електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ініціює другу літню хвилю здорожчання електроенергії, цього разу заплановано підвищити тарифи обленерго. Це загрожує загостренням соціальної ситуації в країні через зростання цін на повсякденні товари, закриттям промислових підприємств та черговим масовим виїздом громадян за кордон. З таким прогнозом виступив політолог Микола Давидюк.

"Перша хвиля здорожчення електроенергії (підняття в 1,6 раза прайс-кепів для промисловості) припало на період між відставкою старого уряду та призначенням нового. Це було невипадково. НКРЕКП використало міжвладдя і зіграла в інтересах найбільшого приватного виробника електроенергії з вугілля та низки імпортерів електрики. Щойно призначений Уряд та нове керівництво Міненерго тоді навіть не встигли відреагувати на ситуацію. Тепер маємо ініціативу нового здорожчання електроенергії — вже в інтересах власників обленерго, теж не найбідніших підприємців", — відзначив експерт.

Він також наголосив, що з посиланням на воєнний стан НКРЕКП ініціював нові тарифи на розподіл електроенергії (ОСР) без обговорення із зацікавленими споживачами. Зауваження можна надати лише у письмовій формі до вже підготовлених проєктів постанов.

"За таких умов вплив споживачів на прийняття рішень є мінімальним, а прозорість процесу – сумнівною", — підкреслив експерт.

Політолог Микола Давидюк вважає, що уряд має якомога швидше відновити контроль над тарифною політикою енергокомпаній і вплинути на НКРЕКП, інакше негативних соціальних наслідків не уникнути.

"Представники іноземних інвесторів та галузеві асоціації вже попередили, що завищені тарифи на електроенергію призведуть до зупинки заводів. Це означає звільнення працівників. Цим людям в умовах війни не залишають іншого вибору, крім виїзду на кордон", — вважає політолог.

25 липня 2025 року НКРЕКП підвищила в 1,6 раза граничні ціни на ринку е/е з 17:00 до 23:00.

⁠28 липня 2025 року на офіційному сайті НКРЕКП було оприлюднено проєкти постанов щодо змін тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, тобто тарифи обленерго. Зростання тарифів заплановане залежно від кожного окремого ОСР у межах 0,56 – 24,88% для споживачів та операторів установок зберігання енергії для першого класу напруги та 1,19 – 47,01% — для другого класу напруги.