"Права людини помножені на нуль": суд зірвав апеляцію Богуслаєва, – адвокат

Адвокат нагадав, що у схожій справі ЄСПЛ визнав порушення і зобов'язав Україну виплатити компенсацію

29 липня Київський апеляційний суд разом із прокурором зірвали розгляд апеляційної скарги захисту на ухвалу щодо продовження запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою для Вячеслава Богуслаєва.

Про це повідомив голова АО "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

За його словами, 86-річного пенсіонера Вячеслава Богуслаєва, утримують під вартою вже понад три роки без пред'явлення суду жодного доказу вини.

6 серпня захист отримав офіційну відповідь суду, де повідомили, що засідання перенесли на таку дату, коли вже буде обрано новий запобіжний захід у суді першої інстанції, і розгляд апеляції втратить сенс.

Кравець заявив, що судді діють у змові з прокурором, навмисно не з'являючись на засідання, попри підтвердження про його проведення.

Він порівняв дії суду із симуляцією правосуддя й нагадав, що у схожій справі Європейський суд з прав людини визнав порушення і зобов'язав Україну виплатити компенсацію, після чого ДБР почало кримінальне провадження щодо суддів, які ухвалювали незаконні рішення.

Кравець також звернув увагу, що наразі Богуслаєв є найстарішим утримуваним під вартою в Україні. За словами адвоката, протягом трьох років слідства жодного доказу провини його підзахисного суду не надали.

"Права людини, завдяки реформам іноземців в Україні, помножені фактично на нуль. А всі ці пафосні рішення ЄСПЛ, схоже, існують виключно для обґрунтування порушення прав людини в Україні, ніж для їх захисту", – заявив він.