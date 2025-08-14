Порошенко пришел на встречу с военными в пиджаке за 75 тысяч гривен

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко попал в очередной "модный" скандал. На этот раз его вызвал пиджак экс-президента Украины. На встречу с военными Петр Порошенко надел пиджак люксового бренда Canali стоимостью почти 75 тысяч гривен. На это обратил внимание телеграм-канал Harley Quinn .

Сверхдорогая одежда народного депутата, который является одним из самых богатых людей Украины, вызвала скандал в социальных сетях. Пользователи задаются вопросом, насколько уместно надевать такие дорогие вещи на встречи с военными. В частности, дорогую одежду Порошенко подверг критике в своем посте политический эксперт Валентин Гладких, обвинив политика в бестактности.

"Главный политический модник страны Петр Порошенко на четвертый год войны никак не может отказать себе в роскоши. Демонстрирует он эту роскошь не кому-нибудь, а военным — ребятам, которые утром простояли на жаре, чтобы на их фоне записали пиарный пост. Он пришел на фотосессию с военными в пиджаке Canali почти за 75 тыс. грн", – пишет Гладких в своем посте.

Он подчеркнул неуместность сверхдорогой одежды политика на встречах с военными и волонтерами, особенно во время войны.

"Конечно, у Петра Алексеевича на все эти тряпки есть деньги. Он лишь за войну обогатился в 20 раз больше, чем зарабатывал до войны, и стал одним из самых богатых в стране. Здесь вопрос в неуместности такой одежды, особенно, когда встречаешься с военными или волонтерами. Они меньше всего нуждаются, чтобы ряженые политики дефилировали перед ними во многотысячной одежде. Это дико — кичиться богатством, когда страна – в войне. Да и в цивилизованных государствах большие деньги молчат. Это только аборигены рядятся во все бусы, перья и бисер, чтобы привлечь внимание к своему статусу".

Политолог также приводит ряд других примеров "безвкусицы и бестактности" Порошенко.

Это не первый "модный" скандал экс-президента. В частности, ранее он был замечен в куртке модного итальянского бренда Loro Piana за 18400 евро и перчатках Brunello Cucinelli за 1000 долларов.