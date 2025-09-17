Деньги не пахнут: MONATIK спел с невесткой Юрия Бойко и спровоцировал скандал

Совместное выступление популярного украинского певца MONATIK'а (Дмитрия Монатика) с артисткой ROXOLANA (Роксоляной Сиротой) вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Причиной стал не музыкальный дуэт, а связи певицы с пророссийским политическим лагерем. 20 сентября MONATIK и невестка Бойко ROXOLANA снова будут петь вместе, на этот раз в столичном Дворце Спорта.

Скандальный дуэт

На днях MONATIK и ROXOLANA опубликовали совместное видео, где исполняли песню вместе. Эта коллаборация быстро привлекла внимание, но не в положительном ключе. Комментарии под видео наполнились критикой и упоминаниями о Юрии Бойко — лидере запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, который известен своими пророссийскими взглядами.

Дело в том, что ROXOLANA, настоящее имя которой Роксоляна Сирота, является невесткой Юрия Бойко. Она замужем за его сыном. Для MONATIK'а, который активно поддерживает Украину, занимается волонтерством и позиционирует себя как патриот, такой дуэт выглядит крайне неоднозначно.

Это сотрудничество сразу же породило дискуссии о том, что "деньги не пахнут". В условиях полномасштабной войны украинское общество крайне чувствительно реагирует на любые связи с фигурами, ассоциированными с пророссийским прошлым. Хотя артисты периодически поют вместе с 2022 года, эта ситуация снова актуализировала вопрос избирательности в партнерствах.

"Невинное" сотрудничество с политическим привкусом

Кроме родственных связей с Юрием Бойко, сама певица имеет другой скандальный бэкграунд. Ее отец, Игорь Сирота, является экс-директором "Укргидроэнерго". Он получил эту должность еще во времена президентства Виктора Януковича, когда энергетическим сектором руководила команда, к которой принадлежал и Юрий Бойко.

В разные годы Игоря Сироту неоднократно обвиняли в коррупционных практиках — "распиле" миллиардных тендеров на реконструкциях и строительстве ГЭС. Поэтому любое сотрудничество с его дочерью автоматически приобретает политический оттенок и вызывает вопросы. Также в 2022 году Роксолана Сирота получила орден княгини Ольги III степени, что также вызвало шквал критики и предположения о "родительских ресурсах", поскольку ее заслуги перед страной оставались непонятными для широкой публики.