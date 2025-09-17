Рус

Гроші не пахнуть: MONATIK заспівав із невісткою Юрія Бойка і спровокував скандал

Дмитро Романов
MONATIK Новина оновлена 17 вересня 2025, 11:55
MONATIK. Фото УНІАН

Спільний виступ популярного українського співака MONATIK’а (Дмитра Монатика) з артисткою ROXOLANA (Роксоляною Сиротою) викликав бурхливу реакцію в соціальних мережах. Причиною став не музичний дует, а зв'язки співачки з проросійським політичним табором. 20 вересня MONATIK та невістка Бойка ROXOLANA знову співатимуть разом, на цей раз у столичному Палаці спорту.Про це пише блогер Ярослав Бондаренко.

Скандальний дует

Днями MONATIK та ROXOLANA опублікували спільне відео, де виконували пісню разом. Ця колаборація швидко привернула увагу, але не в позитивному ключі. Коментарі під відео наповнилися критикою та згадками про Юрія Бойка — лідера забороненої в Україні партії ОПЗЖ, який відомий своїми проросійськими поглядами.

Річ у тім, що ROXOLANA, справжнє ім'я якої Роксоляна Сирота, є невісткою Юрія Бойка. Вона одружена з його сином. Для MONATIK'а, який активно підтримує Україну, займається волонтерством і позиціонує себе як патріот, такий дует виглядає вкрай неоднозначно.

Ця співпраця відразу ж породила дискусії про те, що "гроші не пахнуть". В умовах повномасштабної війни українське суспільство вкрай чутливо реагує на будь-які зв'язки з фігурами, асоційованими з проросійським минулим. Хоча артисти періодично співають разом із 2022 року, ця ситуація знову актуалізувала питання вибірковості у партнерствах.

"Невинна" співпраця з політичним присмаком

Крім родинних зв'язків з Юрієм Бойком, сама співачка має інший скандальний бекграунд. Її батько, Ігор Сирота, є ексдиректором "Укргідроенерго". Він отримав цю посаду ще за часів президентства Віктора Януковича, коли енергетичним сектором керувала команда, до якої належав і Юрій Бойко.

У різні роки Ігоря Сироту неодноразово звинувачували в корупційних практиках — "розпилі" мільярдних тендерів на реконструкціях і будівництві ГЕС. Тому будь-яка співпраця з його донькою автоматично набуває політичного відтінку і викликає запитання. Також у 2022 році Роксоляна Сирота отримала орден княгині Ольги ІІІ ступеня, що також спричинило шквал критики та припущення про "батьківські ресурси", оскільки її заслуги перед країною залишалися незрозумілими для широкої публіки.

