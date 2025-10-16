Черкасская область должна оставаться надежным тылом — политика подождет, — Табурец

Сессия областного совета, на которой могут быть приняты ключевые кадровые решения, запланирована на 17 октября

Глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец обнародовал заявление о политической ситуации в регионе, отметив необходимость стабильности, безопасности и ответственной работы власти в условиях войны:

"Обороноспособность, безопасность, усиление экономической и социальной устойчивости, сохранение и восстановление человеческого капитала. Это – наши ключевые приоритеты в Черкасской области", — подчеркнул глава области.

В фокусе внимания власти — стабилизация работы областного совета и прекращение политического противостояния.

"Нам важно восстановить дееспособность и прогнозируемость работы областного совета. Решительность, ответственность, последовательность, эффективность — в этом от власти сегодня требуют как громады, так и военные подразделения", — отметил Табурец.

Глава ОВА подчеркнул, что реализация этих приоритетов возможна только при условии единства всех субъектов местного политикума. При этом он подтвердил поддержку процессов децентрализации:

"Децентрализация – одна из самых успешных реформ в Украине. И мы делаем все возможное для координации развития громад, для оказания им помощи со стороны центральных властей и международных партнеров. При этом мы не вмешиваемся в политические процессы, но не позволим дестабилизации ситуации", — сказал он.

Ключевой посыл заявления: с этого момента должен начаться новый этап развития Черкасчины — без лишнего политического противостояния, с фокусом на безопасность, стабильность и развитие:

"Надеюсь, что с завтрашнего дня начнется новый этап развития Черкасчины, в котором будет меньше политической целесообразности и ненужного политического противостояния", — подчеркнул Игорь Табурец.

Он поблагодарил Анатолия Подгорного за работу в условиях полномасштабного вторжения и положительно оценил готовность депутатских фракций к внутреннему пониманию.

"Совместно с облсоветом мы обеспечили стабильное функционирование инфраструктуры, мобилизовали ресурсы для усиления устойчивости области, сохранили единство элит во время войны", — отметил Табурец.

Игорь Табурец также поддержал кандидатуру Евгения Курбета на должность главы областного совета, отметив его опыт, дисциплину и способность работать в условиях военного времени.

"Считаю, что все необходимые качества есть у Евгения Курбета: решительность, внутренняя дисциплина, аполитичность, умение работать в команде. Он хорошо понимает вызовы военного времени и риски потери управляемости. Как депутат, он знает, чем живет Черкасчина и что нужно, чтобы она оставалась надежным тылом".

Завершая заявление, Табурец призвал депутатов к объединению вокруг общей цели:

"Во время войны мы все должны быть единой командой. Политика может подождать. Сейчас — время единства и совместных решений", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, сессия областного совета, на которой могут быть приняты ключевые кадровые решения, запланирована на 17 октября.