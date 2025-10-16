Черкащина має залишатися надійним тилом — політика почекає, — Табурець

Сесія обласної ради, на якій можуть бути ухвалені ключові кадрові рішення, запланована на 17 жовтня

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець оприлюднив заяву щодо політичної ситуації в регіоні, наголосивши на необхідності стабільності, безпеки й відповідальної роботи влади в умовах війни:

"Обороноздатність, безпека, посилення економічної та соціальної стійкості, збереження та відновлення людського капіталу. Це – наші ключові пріоритети на Черкащині", — наголосив очільник області.

У фокусі уваги влади — стабілізація роботи обласної ради та припинення політичного протистояння.

"Нам важливо відновити дієздатність і прогнозованість роботи обласної ради. Рішучість, відповідальність, послідовність, ефективність — цього від влади сьогодні потребують як громади, так і військові підрозділи", — зазначив Табурець.

Очільник ОВА підкреслив, що реалізація цих пріоритетів можлива лише за умов єдності всіх суб’єктів місцевого політикуму. При цьому він підтвердив підтримку процесів децентралізації:

"Децентралізація – одна з найуспішніших реформ в Україні. І ми робимо все можливе для координації розвитку громад, для надання їм допомоги з боку центральної влади та міжнародних партнерів. При цьому ми не втручаємося в політичні процеси, але не дозволимо дестабілізації ситуації", — сказав він.

Ключове повідомлення заяви: з цього моменту має початися новий етап розвитку Черкащини — без зайвого політичного протистояння, з фокусом на безпеку, стабільність і розвиток:

"Сподіваюся, що відзавтра розпочнеться новий етап розвитку Черкащини, в якому буде менше політичної доцільності та непотрібного політичного протистояння", — наголосив Ігор Табурець.

Він подякував Анатолію Підгорному за роботу в умовах повномасштабного вторгнення та позитивно оцінив готовність депутатських фракцій до внутрішнього порозуміння.

"Спільно з облрадою ми забезпечили стабільне функціонування інфраструктури, мобілізували ресурси для посилення стійкості області, зберегли єдність еліт під час війни", — зазначив Табурець.

Ігор Табурець також підтримав кандидатуру Євгена Курбета на посаду голови обласної ради, наголосивши на його досвіді, дисципліні та здатності працювати в умовах воєнного часу.

"Вважаю, що всі необхідні якості є в Євгенія Курбета: рішучість, внутрішня дисципліна, аполітичність, уміння працювати в команді. Він добре розуміє виклики воєнного часу та ризики втрати керованості. Як депутат, він знає, чим живе Черкащина і що потрібно, щоб вона залишалася надійним тилом", — зазначив він.

Завершуючи заяву, Табурець закликав депутатів до об’єднання навколо спільної мети:

"Під час війни ми всі повинні бути єдиною командою. Політика може почекати. Зараз — час єдності та спільних рішень", — підкреслив голова ОВА.

Нагадаємо, сесія обласної ради, на якій можуть бути ухвалені ключові кадрові рішення, запланована на 17 жовтня.