Россиянам предстоит сложная зима: главные заявления Зеленского с саммита G7

Украина готова к окончанию войны, однако агрессор такой готовности не демонстрирует

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается ехать к российскому главе Владимиру Путину на встречу в Москву и предложил альтернативные места. Более того, глава нашего государства пообещал, что грядущая зима будет для россиян не легче, чем та, которую пережили украинцы.

Об этом украинский гарант заявил на полях саммита "Большой семерки" во время конференции Reuters Next. Также он рассказал о помощи партнеров в восстановлении объектов после российских атак.

"Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры. Мы можем встретиться в Турции, Швейцарии или на Ближнем Востоке, но он пока не хочет прекращать войну", — сказал президент.

Также президент подчеркнул, что участники саммита G7 признали лидерство Украины. По его словам, в последние месяцы Украина продемонстрировала готовность к переговорам и установлению режима тишины, а также показала сильные позиции на поле боя, в частности благодаря развитию украинских военных технологий и дальнобойных способностей. Глава государства добавил, что страны "Большой семерки" разделяют такую ​​оценку ситуации.

Другие заявления Зеленского:

Россия должна знать, что у нас была ужасная зима, и у них она тоже будет не из легких.

60% россиян хотят остановить войну

Трамп положительно отнесся к просьбе Украины предоставить лицензии на производство антибаллистических ракет. Команды обеих стран будут работать над этим вопросом.

Франция поможет восстановить саркофаг ЧАЭС, а Швейцария – Киево-Печерскую лавру.

Абрамович может быть [посредником между Россией и Украиной], это зависит от Путина. Каждая страна должна решить, кто будет представлять на техническом или уровне советников по нацбезопасности, кто их будет представлять

Россия найдет способ заблокировать путь Украины в ЕС. Они не желают видеть нас успешными.

Политически Украина готова к окончанию войны и прекращению огня, но Россия не демонстрирует активности насчет этого.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что американский президент Дональд Трамп снова раскритиковал поддержку Украины от предыдущих лидеров США. Однако в его словах есть неточности, вызывающие вопросы.