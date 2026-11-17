Депутат ожидает усиления контроля за военкоматами и уменьшения "бусификации"

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Масштабной реформы ТЦК не ожидается, однако возможно введение больших штрафов для работников структуры за нарушения. Изменения в законах должны сделать работу территориальных центров комплектования более открытой и подконтрольной, считает народный депутат от фракции "Батьківщина", член комитета по нацбезопасности и обороне Вадим Ивченко.

Об этом нардеп рассказал в интервью "Телеграфу": Большой реформы ТЦК не ждите, но изменения в мобилизации будут: в Раде рассказали, что будет с уклонистами и СЗЧ

Среди оснований для штрафов депутат назвал несоблюдение закона о мобилизации.

"Крупные штрафы, если они не будут носить боди-камеры и фактически нарушать закон о мобилизации во время задержания людей. Надеюсь, будет наблюдаться уменьшение "бусификации" и увеличение рекрутинга", – говорит Ивченко.

По словам Ивченко, страх быть задержанным группой оповещения будет исчезать. Этому будет способствовать то, что человек может самостоятельно выбрать подразделение, срок службы и должность:

Человек, задержанный группой оповещения, фактически может пойти в то подразделение, в которое он захочет и на столько времени, на сколько он захочет, и на ту должность, на которую он захочет. Никто его не бросит на передовую. Вадим Ивченко, нардеп

По словам Ивченко, уже сейчас уменьшается количество случаев самовольного оставления части и одновременно увеличивается количество настоящих рекрутеров.

В октябре опубликовали внутреннюю инструкцию о взаимодействии полиции и ТЦК, которая систематизировала действующие нормы. Согласно описанному в ней порядку задерживать граждан имела право только полиция, которая должна была составлять протокол и вести видеозапись.

Как сообщал "Телеграф", для предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонно-промышленного комплекса сохранили квоту бронирования 95%. Часть компаний потеряет критический статус и будет вынуждена доказывать его заново.