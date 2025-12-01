Мака здесь не было. Почему Макеевка так называется и сколько название она изменила

Каждая эпоха оставляла свой отпечаток, а название города пережило все режимы и катаклизмы

Макеевка – один из самых больших городов Донбасса с драматической историей. Она началась от казацкой слободы, прошла через индустриальный расцвет и сегодня переживает трагедию оккупации.

Современный город фактически прилегает к Донецку с востока, образуя с ним общую агломерацию. "Телеграф" расскажет о его названии и истории подробнее.

Легенда о казаке Макее

Название города уходит корнями в конец XVII века, когда, по местным преданиям, донской казак Макей (Макий) основал здесь зимовник на пограничных землях Войска Донского. От имени этого полулегендарного мужчины и произошло название урочища, а впоследствии – слободы Макеевки.

В документах XVIII-XIX веков Макеевка фигурирует рядом с другими казацкими слободами на границе Екатеринославской губернии и Области Войска Донского. Этимологи сходятся во мнении, что топоним имеет антропонимическое происхождение – от имени Макей или Макий, распространённого в казацкой среде того времени.

Промышленная революция: появление Дмитриевска

Подлинная трансформация началась в конце XIX века. С запуском металлургического завода "Унион" и активной разработкой угольных пластов возле тихой слободы Макеевка возникает бурный рабочий поселок Дмитриевск. Он стремительно превращается в промышленное ядро региона, в то время как сама слобода Макеевка остается преимущественно сельским поселением.

Мемориал подвига шахтеров Макеевки

В 1917 году Дмитриевск получает статус города. Три года город и село существуют раздельно, но фактически срастаются в единый конгломерат. В 1920 году их официально объединяют под названием Дмитриевск, подчеркивая промышленный, а не казацко-слободский характер нового центра.

Советские переименования

В 1929-1931 годах город носит идеологически окрашенное название Дмитриевск-Сталинский – в честь Сталинской области и в духе культа личности вождя. Это подчеркивало его роль как важной промышленной ячейки Донбасса.

Впрочем, уже в 1931 году происходит символическое возвращение к корням – город переименовывают в Макеевку. Формально это был поворот к историческому местному топониму, фактически признание того, что весь горнопромышленный район и так ассоциировался именно с Макеевкой. Это название остается неизменным до сих пор.

Время расцвета и упадка

В советский период Макеевка становится одним из ключевых угольно-металлургических центров Донбасса. Густая сеть шахт, коксохимические комбинаты, металлургические заводы, машиностроительные предприятия – все это превращает прежнюю слободу в мощный промышленный узел.

Макеевка на старых фото

Город быстро урбанизируется, получает типичную промышленную застройку и развитую железнодорожную инфраструктуру. Вместе с экономическим ростом формируется специфический рабочий уклад: Дворцы культуры, спортивные объекты, социальная инфраструктура, привязанная к крупным предприятиям. В позднесоветские десятилетия Макеевка фигурирует как типичный "шахтерский город" с сильной зависимостью от угля и промышленных гигантов.

Дворец культуры металлургического завода

Экономические потрясения 90-х годов фактически обвалили промышленную базу Макеевки: часть заводов остановилась, другие работали эпизодически, накапливая долги по зарплате и резко сокращая объемы производства. В рамках реструктуризации угольной отрасли большинство местных шахт закрыли, что повлекло массовые увольнения, отток людей из города и деградацию целых шахтерских кварталов.

Трагедия оккупации

После начала российской агрессии в 2014 году Макеевка оказалась под контролем пророссийских группировок, а затем – под прямой российской оккупацией. Украинские власти не осуществляют там реальный контроль, что сказывается на всех сферах жизни города.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Макеевка превратилась в важный тыловой и логистический узел российской войск в Донбассе. Для гражданского населения это означает постоянные риски, ограничения передвижения, проблемы с коммунальными услугами и всеобщую неопределенность жизни в зоне военных действий.

Символическая почтовая марка "Териконы Макеевки"

Несмотря на древнее казацкое происхождение и индустриальную славу XX века, сегодня Макеевка ассоциируется, прежде всего, с оккупированным прифронтовым городом. История казацкой слободы и советского "шахтерского" центра болезненно переплелась с реалиями войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о городе, который до сих пор помнят с именем советского разведчика. Этот населенный пункт в Ровенской области – воплощение градостроительной смелости и символ новой истории.