Україну кинули? У ЗМІ розповіли, чому зустріч у форматі "Рамштайн" не відбудеться

Видання назвало термін, коли це може статись

У неділю, 13 жовтня, стало відомо, що засідання контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") за участю лідерів країн, не відбудеться. Причиною цього є те, що візит американського президента Джо Байдена до Європи буде скороченим.

Про це йдеться у публікації видання ZDF. Згідно з оприлюдненою інформацією, президент США Джо Байден планує у четвер (17 жовтня) прибути до Німеччини з візитом, який раніше був відкладений через ураган "Мілтон".

При цьому, як зазначено, програма візиту американського президента буде значно скорочена і обмежена лише одним днем – п’ятницею, 18 жовтня.

Як зазначає телеканал, це означає, що зустрічі у форматі "Рамштайн" найближчим часом не буде. Проте підтвердження цієї інформації з інших джерел наразі немає.

Телеканал також повідомив, що пакет допомоги від Німеччини, який мав бути оголошений на засіданні "Рамштайну" 12 жовтня, оголосив канцлер Олаф Шольц на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю 11 жовтня.

Як зазначив журналіст ZDF, подальші рішення у форматі "Рамштайн", найімовірніше, будуть ухвалювати лише після результатів президентських виборів у США.

Як відомо, 12 жовтня Джо Байден мав головувати на засіданні на рівні лідерів країн та урядів контактної групи з питань допомоги Україні – формату "Рамштайн". Однак через наближення урагану "Мілтон" до узбережжя Флориди він скасував свою поїздку до Європи.

Пізніше стало відомо, що засідання "Рамштайну" відкладають на поки не визначену дату. "Телеграф" дізнався у політолога Володимира Фесенка, чому насправді перенесли "Рамштайн".