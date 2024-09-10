Журналистка запрещенной "Страны" подала в суд на известного блогера: тот отреагировал с юмором

Блогер уже обратился с заявлением к СБУ

Бывшая заместитель главного редактора подсанкционного издания "Страна.ua" Светлана Крюкова подала в суд на волонтера и блоггера-миллионника Игоря Лаченкова. Она собирается с помощью адвоката отстаивать свою "честь, достоинство и деловую репутацию".

Об этом рассказал сам Лаченков в своем Telegram-канале "Лачен пишет". Также данную информацию подтвердил и двокат Крюковой Алексей Шевчук.

Журналистка запрещенного в Украине издания "Страна.ua" Светлана Крюкова подала иск в Печерский райсуд Киева против волонтера Игоря Лаченкова. Она считает, что блогер посягнул на ее "честь, достоинство и деловую репутацию".

Бывшая заместитель главного редактора "Страны" представила своего адвоката — защищать ее интересы в суде будет Алексей Шевчук, который анонсировал "интересный судебный процесс".

По его словам, на Крюкову "совершалось и совершается" медийное давление и атака.

"Передаю привет всем, кто называл женщину-журналиста негативными высказываниями, иски уже в суде. Процесс обещает быть интересным", — написал Шевченко.

Кроме Лачена, Крюкова также подала в суд против юриста и блогера Евгения Пронина.

Игорь Лаченков спокойно отреагировал на информацио о иске против него. Он назвал Крюкову "проросийской" и обратился к СБУ с просьбой "прекратить этот позор".

"Я обращаюсь к руководству СБУ прекратить этот позор и наконец убрать всех этих го-едов, которые тянули сюда пророссийские нарративы еще очень давно Это просто такой сюр, что в голове уже не укладывается", — написал Лачен.

Кроме этого, Лачен поблагодарил журналистов за использование его фото в непринужденной обставке, которое иллюстрирует материал о судебном иске Крюковой против него.

Волонтер с юмором относится к данной ситуации и просит использовать именно это его фото:

На ситуацию также отреагировали в Telegram-канале "Відсіч", где авторы поста обратились к СНБО и СБУ. Также, по их мнению, это дело "скоро развалится".

"Почему СНБО и СБУ игнорируют пророссийские консервы? Где блокировки, санкции и подозрения? Сколько еще петиций надо, чтобы вы обратили на это внимание?", — говорится в посте.

Кто такой Игорь Лаченков

Игорь Лаченков (Лачен) — это блоггер-миллионник, автор Telegram-канала "Лачен пишет" и известный волонтер. Лаченков родился в Днепре и учился на экономическом факультете Харьковского университета. Сейчас ему 25 лет.

В июне 2022 года Сергей Притула вместе с Лаченом запустили проект "Народный Байрактар", в рамках которого за трое суток было собрано 600 миллионов гривен.

Тогда компания Baykar передала три байрактара Украине бесплатно, а на собранные деньги волонтеры купили искусственный спутник для нужд ВСУ.

В 2023 года Игорь сообщил, что получил медаль "За содействии военной разведке Украины ІІ-й степени". Награду ему лично вручил глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Кто такая Светлана Крюкова

Светлана Крюкова — украинская журналистка, бывший первый заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua", которое попало в 2021 году под санкции СНБО и было заблокировано в Украине.

Родилась Светлана в Киеве. Карьеру в журналистике начинала как экономический журналист, специализирующийся на государственных финансах и экономической политике.

В 2021 году занимала 42-е место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

С июля 2024 года временно приостановила свою журналистскую деятельность.

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