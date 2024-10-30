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Прийомна мама двох дітей і адвокат Лачена: що відомо про дружину ведучого Тімура Мірошниченка і як вона виглядає (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
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Інна (у дівоцтві Рудник) одружена з Тімуром Мірошниченком
Інна (у дівоцтві Рудник) одружена з Тімуром Мірошниченком. Фото Колаж Телеграф/instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко — багатодітна мама та успішний адвокат

Український шоумен Тімур Мірошниченко відомий найбільше як ведучий Нацвідбору на Євробачення та коментатор пісенного конкурсу. Про кохану дружину зірки Інну знає мало хто.

Вона — успішний адвокат та блогер, яка нещодавно взялася за справу волонтера Ігоря Лаченкова. Інна не лише встигає працювати над резонансними справами, а й виховувати дітей.

Інна Мірошниченко (у дівоцтві Рудник) виросла в Донецьку, і одружена з Тімуром з 2018 року. Зіркова сім’я включає шість осіб: подружжя, їх біологічних дітей — 6-річну Мію та 4-річного Марка, а також прийомних дітей — 3-річного Марселя, якого Мірошниченки усиновили у дитбудинку в Житомирі у 2023 році, та 8-річну Ангеліну, яку пара забрала з евакуйованого через війну дитбудинку за кордоном цього року.

Інна Мірошниченко Тімур Мірошниченко діти
Фото: instagram.com/_inna_mi_

Маленький Марсель має проблеми зі здоров’ям. Раніше Інна розповіла, що у хлопчика відсутні прямі м’язи живота. У червні Марсель вперше сказав слово "тато". У 2024 році подружжя відвело прийомну дочку Ангеліну в перший клас.

тімур Мірошниченко Інна Мірошниченко сини
Подружжя виховує синів Марка та Марселя. Фото: instagram.com/_inna_mi_
Інна Мірошниченко доньки
Інна Мірошниченко обіймає доньку Мію та Ангеліну. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого працює в адвокатській компанії Євгена Проніна — колишнього нареченого блогерки Раміни Есхакзай.

євген пронін інна мірошниченко
Фото: proninpartners.com/team

Відомо, що чоловік є кумом подружжя – у жовтні минулого року Пронін став хрещеним батьком названого сина пари Марселя.

тімур Мірошниченко Євген Пронін
Фото: Фото: instagram.com/_inna_mi_

У середу, 30 жовтня, Інна Мірошниченко та Євген Пронін мали "увірватися" у гучний процес, у якому блогера Лачена звинувачує журналістка забороненого в Україні видання "Страна". "У судді сімейні обставини... Суд відклали на 25 грудня. На Різдво", — повідомили Інна та Євген.

Інна Мірошниченко Євген Пронін
Фото: instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко також успішна блогерка. На її сторінку в Інстаграмі підписано понад 150 тисяч людей.

інна мірошниченко у костюмі
Фото: instagram.com/_inna_mi_
Інна Мірошниченко у сукні
Фото: instagram.com/_inna_mi_
Інна Мірошниченко
Фото: instagram.com/_inna_mi_

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Теги:
#Діти #Тимур Мірошниченко #Інна Мірошниченко