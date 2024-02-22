"На это нет ответа" Шевченко про отношения украинских футбольных клубов с ТЦК

В Доме футбола прошла встреча президента УАФ с руководителями клубов

В киевском Доме футбола состоялась встреча президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко с руководителями клубов Премьер-лиги. На встрече была поднята тема взаимоотношений украинских футбольных функционеров с ТЦК в рамках усиления мобилизации.

Разговор вошел в режим круглого стола, вопросы — ответы — дискуссии. И первый же спич — от президента "Вереса" Ивана Надеина — задел сверхважную тему, отношения клубов УПЛ и ТЦК, сообщает ТаТоТаке.

Руководитель ровенского клуба напомнил, что некоторые клубы имеют возможности бронировать игроков, другие — нет. И задался вполне логичным вопросом: как привести это в порядок и к общему знаменателя?

Шевченко признался, что эффективного решения по состоянию на сейчас нет. "Я могу тоже спросить: а что нам делать? На это нет ответа. Мы должны ждать развития ситуации и специального закона (который бы регулировал процедуру воинского учета для спортсменов и футболистов в частности). Хотя консультации с Минмолодьспорта продолжаются регулярно".

Ранее сообщалось, что украинские футболисты ехали подписывать контракт с клубом и представители ТЦК вручили им повестки.