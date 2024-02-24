"Всем А-50, друзья": украинский комментатор высмеял армию РФ в прямом эфире (видео)

Диктор отметил успехи ВСУ прямо во время прямого эфира

Украинский комментатор Виталий "V1lat" Волочай во время прямого эфира на телеканале Setanta Sports отреагировал на уничтожение самолета А-50У в акватории Азовского моря. В РФ уже подтвердили потерю самолета.

Соответствующий комментарий Волочай сделал во время LIVE-трансляции матча 23-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2023/24 "Байер" — "Майнц". Виталий поделился моментом на своем telegram-канале.

"Для вас этот исторический рекордный матч комментировал Виталий Волочай, оставайтесь с "Сетантой", смотрите футбол. Тихой и спокойной вам ночи и всем А-50, дорогие друзья", — сказал комментатор.

Отметим, "Байер" победил "Майнц" со счетом 2:1 благодаря странным голам. Эта победа позволила Фармацевтам продлить свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне до отметки в 33 матча, что является новым рекордом. К слову, леверкузенцы лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии.

23 февраля был сбит еще один российский самолет А-50

Ранее украинский комментатор пристыдил польских фермеров, которые высыпали украинское зерно из вагонов. Кроме того, недавно на матче украинских команд произошел конфуз с диктором.