"Довбик – никакой": Сабо жестко прошелся по форварду

Футбольный эксперт считает форварда "Жироны" переоцененным

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал игру Артема Довбика в "Жироне". Нападающий сборной Украины проводит отличный сезон в Испании.

Соответствующий комментарий Сабо приводит sport-express.ua. Футбольный эксперт считает, что за хорошей статистикой Артема стоит отличная игра полузащиты "Жироны", а не индивидуальные качества форварда.

"Лучшим бомбардиром (УПЛ) станет Филиппов из "Днепра-1". Мне он нравится. Он забивной и опытный футболист, который неплохо играет за Максимова.

Заменит ли он полноценно Довбика? Довбика многие нахваливают, но я смотрел последние игры "Жироны" и могу сказать: Довбик – никакой! Я вообще не знаю, что он делает на поле. С его массой и скоростью он должен постоянно открываться, отходить назад, а этого всего нет. Мне очень интересно, кто его купит с такой игрой?

Довбик сейчас не должен играть в основном составе, как по мне, ветеран Стуани намного лучше. Очевидно, Довбика ставят в основу, чтобы выгодно продать. Раньше он много забивал благодаря классной игре Савио и полузащиты "Жироны", а сейчас они исчезли и вместе с ними исчез Довбик", — заявил Сабо.

Игра Артема Довбика в сезоне 2023/24

Напомним, Довбик в январе забил быстрый хет-трик в ворота "Севильи". Для этого форварду понадобилось всего 6 минут. Во время одного из взятий ворот украинец без проблем прошел чемпиона мира Серхио Рамоса.