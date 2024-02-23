"Алло, Толя": украинский комментатор ответил на звонок в прямом эфире (видео)

Отечественный футбол не перестает удивлять

Товарищеская игра между ФСК "Мариуполь" и ФК "Подолье", которая проходила в Виннице, наверняка вошла в историю комментаторского дела. Накануне украинский футбольный диктор прямо во время эфира Лиги чемпионов обратил внимание на проблему блокады украинской границы польскими фермерами.

Во время игры на стадионе "Нива" комментатор позволил себе ответить на звонок в прямом эфире на YouTube. Соответствующий момент попал в трансляцию поединка.

Комментировал игру Виталий Сарана, к которому позднее присоединился администратор "Подолья" Анатолий Вольский. На 30-й минуте встречи Вольский принял телефонный звонок и продолжил разговаривать в эфире как ни в чем не бывало. Виталий пытался подстраховать "коллегу", но тот говорил слишком громко.

Отметим, ФСК "Мариуполь" обыграл ФК "Подолье" со счетом 3:0. Забивали Мнишенко (дубль), а также Зубков. Добавим, что ФСК "Мариуполь" и ФК "Подолье" выступают в текущем сезоне в Первой лиге. Мариупольцы играют в Чемпионской группе, а команда из Хмельницкого – в группе Понижения.

Напомним, 23 февраля возобновился чемпионат Украины по футболу. В первой игре 18-го тура УПЛ "Кривбасс" разгромил ЛНЗ. К слову, на матче присутствовал глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.