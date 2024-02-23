Провал в еврокубках дорого обойдется украинскому футболу: что дальше?

"Шахтер" последним из украинских клубов вылетел из еврокубков

Евросезон 2023/24 для украинских команд завершен. Донецкий "Шахтер" не сумел пройти "Марсель" в стыковом раунде Лиги Европы, из-за чего украинский футбол столкнется с большими трудностями в следующих кампаниях.

Украина застолбила за собой 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Об этом сообщает Tribuna.

Провал наших команд в еврокампании 2023/24 больно аукнется украинским клубам в будущем. Кроме сокращения квоты с пяти до четырех участников, кроме потери одной из двух команд в Лиге чемпионов, Украина с сезона 2025/26 потеряет гарантированное автоматическое место в групповом раунде любого из еврокубков.

В итоге чемпион страны будет начинать квалификацию во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Победитель Кубка Украины — с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Серебряный и бронзовый призеры начнут стартовать из второго квалификационного раунда Лиги конференций. Таким образом, ни одна украинская команда не сможет гарантировать себе участие на групповом этапе еврокубков.

Теоретически, украинский клуб может гарантировать себе групповой этап на сезон 2025/26 в случае победы в одном из евротурниров сезона 2024/25. Кроме того, теоретически наша команда может попасть в группу еврокубка по квоте самого рейтингового участника квалификации.

Напомним, в сезоне 2023/24 от Украины в еврокубках выступали 5 команд. "Ворскла" не сумела пройти "Дилу" во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций. "Динамо" проиграло "Бешикташу" в раунде плей-офф ЛК, "Днепр-1" на этой же стадии турнира умудрился уступить "Спартаку" (Трнава, Словакия). "Заря" бесславно выступила на групповом этапе Лиги конференций.