РФ нашла нового партнера в сфере спорта

В Буркина-Фасо прошел международный турнир по самбо имени президента РФ Владимира Путина. К слову, в этой стране произошел переворот с помощью российской ЧВК "Вагнер".

По информации Р-Спорт, в соревнованиях участвовали более 60 спортсменов из РФ, Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Турнир был назван в четь главы Кремля, чтобы привлечь большее внимание к нему, ведь самбо — не популярный вид в Западной Африке.

"Это первый международный турнир по самбо имени Владимира Путина (в Буркина-Фасо), и он удался. Целью этих соревнований было объединение народов альянса государств Сахеля и российского народа" – рассказал президент спортивной ассоциации самбо Буркина-Фасо Дапла Паленфо.

В организации мероприятия участвовала российская организация "Африканская инициатива". В сети лишь посмеялись над очередной геополитической "победой" Кремля. Один из пользователей пошутил, что данный турнир показал, как РФ утерла нос Западу.

Напомним, в РФ проходят так называемые "Игры Будущего", которые открывал лично Путин. В России сообщили, что эти соревнования уже посмотрело свыше миллиарда людей.