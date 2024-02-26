"Утерли нос Западу": в Буркина-Фасо прошел турнир имени Путина
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РФ нашла нового партнера в сфере спорта
В Буркина-Фасо прошел международный турнир по самбо имени президента РФ Владимира Путина. К слову, в этой стране произошел переворот с помощью российской ЧВК "Вагнер".
По информации Р-Спорт, в соревнованиях участвовали более 60 спортсменов из РФ, Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Турнир был назван в четь главы Кремля, чтобы привлечь большее внимание к нему, ведь самбо — не популярный вид в Западной Африке.
"Это первый международный турнир по самбо имени Владимира Путина (в Буркина-Фасо), и он удался. Целью этих соревнований было объединение народов альянса государств Сахеля и российского народа" – рассказал президент спортивной ассоциации самбо Буркина-Фасо Дапла Паленфо.
В организации мероприятия участвовала российская организация "Африканская инициатива". В сети лишь посмеялись над очередной геополитической "победой" Кремля. Один из пользователей пошутил, что данный турнир показал, как РФ утерла нос Западу.
Напомним, в РФ проходят так называемые "Игры Будущего", которые открывал лично Путин. В России сообщили, что эти соревнования уже посмотрело свыше миллиарда людей.