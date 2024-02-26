"Втерли носа Заходу": у Буркіна-Фасо пройшов турнір імені Путіна

РФ знайшла нового партнера у сфері спорту

У Буркіна-Фасо пройшов міжнародний турнір із самбо імені президента РФ Володимира Путіна. До речі, у цій країні стався переворот за допомогою російської ПВК "Вагнер".

За інформацією Р-Спорт, у змаганнях брали участь понад 60 спортсменів із РФ, Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру. Турнір був названий на честь глави Кремля, щоб привернути більшу увагу до нього, адже самбо — не популярний вид у Західній Африці.

"Це перший міжнародний турнір із самбо імені Володимира Путіна (у Буркіна-Фасо), і він вдався. Метою цих змагань було об’єднання народів альянсу держав Сахеля та російського народу" — розповів президент спортивної асоціації самбо Буркіна-Фасо Дапла Паленфо.

В організації заходу брала участь російська організація "Африканська ініціатива". У мережі лише посміялися з чергової геополітичної "перемоги" Кремля. Один із користувачів пожартував, що цей турнір показав, як РФ втерла носа Заходу.

Нагадаємо, у РФ проходять так звані "Ігри Майбутнього", які відкривав особисто Путін. У Росії повідомили, що ці змагання вже переглянуло понад мільярд людей.