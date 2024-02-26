РФ разрушила его родной город: украинский футболист просится в российский клуб

Спортсмен находится на просмотре в подмосковных "Химках"

Украинский футболист Артур Мурза отказался комментировать информацию о своем переходе в подмосковные "Химки". При этом футболист родился в Волновахе (Донецкая область), городе, полностью разрушенном российской армией.

Об этом сообщает журналист Петр Слонко и приводит цитату игрока в Телеграмм. "Я спросил у Артура Мурзы, правда ли, что он может играть в России? Он ответил: "Извините, но я не буду комментировать эту новость".

Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев подтвердил, что Мурза находится на просмотре в команде, а также рассказал, что у Артура есть российский паспорт. Таким образом, игрок уже "засветился" в России, но неясно, сможет ли он подписать контракт.

До 2022 года Мурза играл исключительно в украинских клубах — "Мариуполе", "Волыни", "Авангарде", "Горняке-Спорте" и "Оболони". В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, он ушел из "Металлиста", где так и не провел ни одного матча, в аренду в "Кызыл-Жар" (Казахстан). Затем он играл в "Валмиере" (Латвия) и в "Акси" (Казахстан). А в последнее время — в "Капфенберге" (Австрия).

Артур Мурза

Ранее стало известно, что футболист сборной Украины перешел в московский "Спартак".