РФ зруйнувала його рідне місто: український футболіст проситься до російського клубу

Спортсмен знаходиться на перегляді у підмосковних "Хімках"

Український футболіст Артур Мурза відмовився коментувати інформацію про свій перехід до підмосковних "Хімок". При цьому футболіст народився у Волновасі (Донецька область), місті, яке повністю зруйнувала російська армія.

Про це повідомляє журналіст Петро Слонка і наводить цитату гравця у Телеграм. "Я запитав у Артура Мурзи, чи правда, що він може грати в Росії? Він відповів: "Вибачте, але я не коментуватиму цю новину".

Головний тренер "Хімок" Андрій Талалаєв підтвердив, що Мурза перебуває на перегляді в команді, а також розповів, що Артур має російський паспорт. Таким чином, гравець уже "засвітився" у Росії, але незрозуміло, чи зможе він підписати контракт.

До 2022 року Мурза грав виключно в українських клубах — "Маріуполі", "Волині", "Авангарді", "Гірник-Спорті" та "Оболоні". 2022-го року, після початку повномасштабного вторгнення, він пішов з "Металіста", де так і не провів жодного матчу, в оренду в "Кизил-Жар" (Казахстан). Потім він грав у "Валмієрі" (Латвія)й у "Аксі" (Казахстан). А останнім часом — у "Капфенберзі" (Австрія).

Артур Мурза

Раніше стало відомо що футболіст збірної України перейшов в московський "Спартак".