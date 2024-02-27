"Лунин очень хорош": президент "Реала" раскрыл планы касательно украинца (видео)

Украинский вратарь совершил суперсейв в матче с "Севильей"

Андрей Лунин своими выступлениями заслужил место в стартовом составе, и не похоже, что Кепа снова займет его место. Украинский голкипер в очередной раз отличился отличным сейвом, в котором продемонстрировал свои рефлексы. Ранее Лунин провел невероятный матч в Лиге чемпионов.

Кажется, что с ним в воротах защитники чувствуют себя спокойнее, особенно в случае мячей, пущенных верхом, отмечает испанская DefensaCentral. Флорентино Перес в восторге от его игры, и хотя у него контракт до 30 июня 2025 года, он уже думает о его продлении.

"Это победный сейв… Этот парень очень хорош, мы хотим продлить его", — сказал президент "Реала" нескольким директорам в ложе, отмечает издание. В клубе уже убеждены в продлении контракта, но сам Лунин все еще не определился с ситуацией. Совсем скоро Тибо Куртуа снова будет играть, и, скорее всего, он снова оставит украинца на скамейке запасных.

Обзор матча "Реал" - "Севилья"

Скорее всего, он примет решение в конце сезона. Пока что он показывает себя отличным вратарем. Своими спасениями он очень помогает команде, и хотя она защищается лучше, чем в прошлом году, вмешательство вратаря ей необходимо.

На данный момент спешить некуда. Срок аренды Кепы заканчивается 30 июня, и тот факт, что у Лунина есть еще один сезон, не дает "Реалу" покоя. Хотя они хотят, чтобы он принял решение до июня, чтобы можно было рассмотреть возможность его продажи, если он решит не продлевать контракт

Ранее сообщалось, что Лунин не помог "Реалу" обыграть аутсайдера чемпионата Испании.