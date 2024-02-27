"Лунін дуже гарний": президент "Реала" розкрив плани щодо українця (відео)

Український воротар здійснив суперсейв у матчі з "Севільєю"

Андрій Лунін своїми виступами заслужив місце у стартовому складі, і не схоже, що Кепа знову займе його місце. Український голкіпер вкотре відзначився чудовим сейвом, у якому продемонстрував свої рефлекси. Раніше Лунін провів неймовірний матч у Лізі чемпіонів.

Здається, що з ним у воротах захисники почуваються спокійніше, особливо у випадку м’ячів, пущених верхом, зазначає іспанська Defensa Central. Флорентіно Перес у захваті від його гри, і хоча він має контракт до 30 червня 2025 року, він уже думає про його продовження.

"Це переможний сейв... Цей хлопець дуже добрий, ми хочемо продовжити його", — сказав президент "Реала" кільком директорам у ложі, зазначає видання. У клубі вже переконані у продовженні контракту, але сам Лунін все ще не визначився із ситуацією. Незабаром Тібо Куртуа знову гратиме, і, швидше за все, він знову залишить українця на лаві запасних.

Огляд матчу "Реал" — "Севілья"

Швидше за все, він ухвалить рішення наприкінці сезону. Поки що він показує себе чудовим воротарем. Своїми порятунками він дуже допомагає команді, і хоча вона захищається краще, ніж минулого року, втручання воротаря їй потрібне.

На даний момент поспішати нікуди. Термін оренди Кепи закінчується 30 червня, і той факт, що Лунін має ще один сезон, не дає "Реалу" спокою. Хоча вони хочуть, щоб він ухвалив рішення до червня, щоб можна було розглянути можливість його продажу, якщо він вирішить не продовжувати контракт

Раніше повідомлялося, що Лунін не допоміг "Реалу" обіграти аутсайдера чемпіонату Іспанії.