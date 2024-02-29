Украина одолжила деньги для тренировок сборной по футболу в Испании

Украинская ассоциация футбола (УАФ) столкнулась с финансовыми трудностями

Новое руководство УАФ во главе с Андреем Шевченко заняло у деловых партнеров около 700 тысяч евро сроком на два месяца для сегодняшних потребностей организации. Эти средства пойдут на тренировочный сбор для подготовки национальной команды к стыковым матчам отбора на чемпионат Европы-2024.

Об этом сообщает Sport.ua. По информации источника, сборная Украины будет готовиться к стыковым играм в Марбелье (Испания).

Тренировочный сбор команды Сергея Реброва начнется 13 марта. Полуфинальный поединок плей-офф Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница.

Добавим, что ранее Sport.ua сообщал, что "дыра" в бюджете УАФ составляет около 2 млн евро — это подтвердил аудит, проведенный зарубежной компанией.

Напомним, сборная Украины завершила групповой этап отбора на Евро-2024 на третьем месте, упустив прямую путевку на ЧЕ в последней игре с Италией (0:0). Эта встреча завершилась со скандалом, ведь рефери в компенсированное время встречи не назначил пенальти в ворота итальянцев. Тем не менее Сине-желтые все еще могут попасть на чемпионат Европы-2024 через стыковые матчи. В случае победы над Боснией и Герцеговиной Украина в финале квалификации сыграет против победителя матча Израиль — Исландия.