Україна позичила гроші для тренувань збірної з футболу в Іспанії

Українська асоціація футболу (УАФ) зіткнулася з фінансовими труднощами

Нове керівництво УАФ на чолі з Андрієм Шевченком зайняло у ділових партнерів близько 700 тисяч євро терміном на два місяці для потреб організації. Ці кошти підуть на тренувальний збір для підготовки національної команди до стикових матчів відбору на чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, збірна України готуватиметься до стикових ігор у Марбельї (Іспанія).

Тренувальний збір команди Сергія Реброва розпочнеться 13 березня. Півфінальний поєдинок плей-оф Боснія та Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня у місті Зениця.

Додамо, що раніше Sport.ua повідомляв, що "дірка" у бюджеті УАФ становить близько 2 млн євро — це підтвердив аудит, проведений закордонною компанією.

Нагадаємо, збірна України завершила груповий етап відбору на Євро-2024 на третьому місці, втративши пряму путівку на ЧЄ в останній грі з Італією (0:0). Ця зустріч завершилася зі скандалом, адже рефері у компенсований час зустрічі не призначив пенальті у ворота італійців. Проте Синьо-жовті все ще можуть потрапити на чемпіонат Європи-2024 через стикові матчі. У разі перемоги над Боснією та Герцеговиною Україна у фіналі кваліфікації зіграє проти переможця матчу Ізраїль – Ісландія.