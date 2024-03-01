"За один день мы потеряли всех игроков": в "Шахтере" раскритиковали ФИФА

ФИФА даже грозила "Шахтеру" еврокубковым баном

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал решения Международной федерации футбола (ФИФА) в отношении украинских клубов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Главный футбольный орган мира фактически обнулил контракты всех легионеров в Украине.

Соответствующий комментарий Палкина приводит thenationalnews. В донецком клубе не понимают, почему ФИФА приняло данное решение, из-за которого "Шахтер" потерял десятки миллионов евро. Кроме того, гендир "Шахтера" не доволен тем, что ФИФА в сложные времена для клуба отказывалась от переговоров.

"Это было тяжело. ФИФА почти не хотела с нами общаться. Мы пытались привлечь многих людей с хорошими связями. ФИФА не хотела говорить, и я этого не понимаю.

ФИФА поступила очень плохо в отношении украинских клубов. Не было открытости, дискуссий о том, как нам помочь. Я не знаю, зачем они это сделали (ввели решение, позволяющее легионерам приостановить контракты – Ред.), и только за один день мы потеряли всех наших игроков.

У нас был долг в 40 миллионов евро на этих игроков, и их разрешили отпустить бесплатно. И в то же время ФИФА сказала мне, что мы должны заплатить эти долги, и если мы этого не сделаем, то они отзовут нашу лицензию на участие в европейских соревнованиях", – сказал Палкин.

Напомним, "Шахтер" начинал еврокубковую кампанию 2023/24 в Лиге чемпионов, однако на групповой стадии главного еврокубка занял 3-е место и вылетел в плей-офф Лиги Европы. В стыковом раунде ЛЕ Горняки по сумме 2 матчей проиграли "Марселю".