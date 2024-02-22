"Шахтер" вылетел из Лиги Европы, забив "Марселю" первым (видео)

Горняки не сумели пройти французский клуб

В четверг, 22 февраля, донецкий "Шахтер" сыграл ответный матч против французского "Марселя" в рамках стыкового раунда Лиги Европы УЕФА сезона 2023/24. Первая игра, проходившая в Гамбурге (Германия), победителя не выявила (2:2).

Вторая игра между украинским и французским клубами проходила в Марселе на "Стад-де-Марсель" и завершилась со счетом 3:1 в пользу французской команды. Об этом сообщает "Телеграф".

В дебюте первого тайма Горняки неожиданно пошли вперед, а серия атак дончан увенчалась успехом. Эгиналдо заработал пенальти, который реализовал Георгий Судаков. Спустя 11 минут хозяева отыгрались — Арит вывел Пьер-Эмерика Обамеянга на свидание с Дмитрием Ризныком, а габонец легко переиграл кипера дончан в ближнем бою.

Во втором тайме Провансальцы таки дожали Горняков. Под занавес встречи "Марсель" забил дважды, воспользовавшись грубыми ошибками защитников "Шахтера". Голами отличились Исмаила Сарр и Жоффри Кондогбиа.

Таким образом, по итогам 2-матчевого противостояния в 1/8 финала Лиги Европы пробился именно французский клуб. Для "Шахтера" еврокубковая кампания завершена. Жеребьевка этой стадии турнира состоится в пятницу, 23 февраля, в Ньоне (Швейцария.). О деталях процедуры УЕФА объявит в день церемонии.

"Марсель" – "Шахтер" – 3:1

Голы: Обамеянг, 23; Сарр, 74; Кондогбия, 81 – Судаков, 12, пен

Предупреждение: Жиго, 17 – Эгиналду, 45, Конопля, 45+2, Матвиенко, 58, Степаненко, 80

"Марсель": Пау Лопес — Мбемба, Мейте, Жиго, Мерлен — Клос, Кондогбия, Унахи (Верета, 64) — Арит, Мумбанья (Сарр, 64), Обамеянг.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров — Степаненко, Судаков — Зубков, Бондаренко, Эгиналду — Сикан.

Статистика матча Марсель - Шахтер

Полный видеообзор матча "Марсель" — "Шахтер":

Добавим, что "Марсель" играл вторую игру против Горняков под руководством нового главного тренера. Накануне француз Жан-Луи Гассет заменил в стане Провансальцев итальянца Дженнаро Гаттузо.

Напомним, "Шахтер" начинал еврокубковую кампанию 2023/24 в Лиге чемпионов, однако на групповой стадии главного еврокубка занял 3-е место и вылетел в плей-офф Лиги Европы. В ЛЧ дончане (9 очков) опередили "Антверпен" (3), уступив лишь "Барселоне" (12) и "Порту" (12). "Марсель" (11 очков), в свою очередь, занял 2-е место на групповой стадии ЛЕ, Французский клуб опередил "Аякс" (5) и АЕК (4), уступив первое место "Брайтону" (13).