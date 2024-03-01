"За один день ми втратили всіх гравців": у "Шахтарі" розкритикували ФІФА

ФІФА навіть погрожувала "Шахтарю" єврокубковим баном

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував рішення Міжнародної федерації футболу (ФІФА) щодо українських клубів після початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Головний футбольний орган світу фактично обнулив контракти всіх легіонерів в Україні.

Відповідний коментар Палкіна наводить thenationalnews. У донецькому клубі не розуміють, чому ФІФА ухвалило це рішення, через яке "Шахтар" втратив десятки мільйонів євро. Крім того, гендир "Шахтаря" незадоволений тим, що ФІФА у складні часи для клубу відмовлялася від переговорів.

"Це було важко. ФІФА майже не хотіла з нами спілкуватися. Ми намагалися залучити багатьох людей з хорошими зв’язками. ФІФА не хотіла говорити, і я цього не розумію.

ФІФА вчинила дуже погано щодо українських клубів. Не було відкритості, дискусій про те, як нам допомогти. Я не знаю, навіщо вони це зробили (ввели рішення, яке дозволяє легіонерам призупинити контракти – Ред.), і лише за один день ми втратили всіх наших гравців.

Ми мали борг у 40 мільйонів євро на цих гравців, і їх дозволили відпустити безкоштовно. І водночас ФІФА сказала мені, що ми маємо заплатити ці борги, і якщо ми цього не зробимо, то вони відкликатимуть нашу ліцензію на участь у європейських змаганнях", – сказав Палкін.

Нагадаємо, "Шахтар" розпочинав єврокубкову кампанію 2023/24 у Лізі чемпіонів, проте на груповій стадії головного єврокубку посів 3-е місце та вилетів у плей-оф Ліги Європи. У стиковому раунді ЛЄ Гірники за сумою 2 матчів програли "Марселю".