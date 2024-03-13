Защитник сборной Украины забил дебютный гол в АПЛ, а его команда совершила чудо (видео)

"Борнмут" добыл победу в АПЛ, проигрывая по ходу встречи 0:3

В среду, 13 марта, "Борнмут" в рамках матча 17-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 принимал "Лутон". Один гол в єтой игре записал на свой счет защитник сборной Украины и хозяев Илля Забарный, который перешел в стан Вишень в январе 2023 года.

Встреча, проходившая в Борнмуте на "Вайталити Стэдиум", завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

Невероятно, но "Борнмут", пропустив три мяча в первой половине встречи, сумел не только отыграться, но и добыть победу. На 62-й минуте поединка Забарный, пробив головой, забил гол, который был засчитан с помощью системы определения голов. К слову, этот забитый мяч стал дебютным для Илли в этой команде. Победу Вишням принес точный выстрел Антуана Семенио, оформившего дубль в ворота "Лутона".

Добавим, что "Борнмут" по итогам этой встречи поднялся на 13-ю позицию, "Лутон" — 18-й.

Ранее сообщалось, что вингер "Челси" Михаил Мудрик забил супергол в ворота "Ньюкасла". Недавно Миша оформил гол в ворота "Лидса" в Кубке Англии.