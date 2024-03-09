В Японии футболист опозорился во время пенальти, но затем искупил вину (видео)

Уникальный момент произошел в японской J-лиге

В субботу, 9 марта, "Виссел Кобе", за который выступал знаменитый испанский футболист Андрес Иньеста, в рамках матча 3-го тура чемпионата Японии сезона 2023/24 в гостях победил "Токио" со счетом 2:1. Победный гол в ворота столичной команды оформил Юя Осако.

Однако Осако мог стать и антигероем встречи. Об этом сообщает "Телеграф".

На 9-й минуте поединка Осако не реализовал 11-метровый удар, подскользнувшись перед ударом. После этого хозяева забили. Во втором тайме гости отыгрались, а на 74-й минуте игры Юя забил гол со штрафного, который стал победным. Таким образом, Осако из антигероя встречи превратился в героя.

Добавим, что после трех туров "Виссел Кобе" идет на 4-м месте в первенстве Японии, а "Токио" занимает 16-ю позицию.

Напомним, защитник "Ворсклы" Андрей Бацула забил победный гол в игре 20-го тура чемпионата Украины по футболу. Футболист исполнил навес, а мяч по радиоуправляемой траектории залетел в ворота одесситов. С другими результатами тура в УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф".