Футболисты "Зари" бойкотировали матч с "Динамо": появилась первая реакция клуба

Инициаторами бунта стали два ведущих игрока луганской команды.

Стали известны подробности скандальной ситуации в луганской "Заре", в результате которой игроки команды грозились бойкотировать матч украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо". В итоге, матч состоялся, но "Заря" его проиграла.

После этого в клубе началось внутреннее расследование. Об этом в комментарии для ТаТоТаке рассказал начальник команды Игорь Гузь.

"Имеет место грубое нарушение контрактных обязательств некоторых футболистов, а именно — необоснованный невыход на игру некоторых из них, а также жалобы на состояние здоровья, которые не подтверждены нашей медицинской службой.

После игры с "Минаем" футболисты заявили, что не согласны с датой получения премий и будут бойкотировать матч против "Динамо". На следующий день после игры с "Минаем", в клубе началось служебное расследование по данному факту: футболистам было предложено в письменной форме объяснить причину отказа от участия в матче с "Динамо". Футболисты отказались указывать причины, сославшись на то, что они примут участие в матче".

Другие подробности приводит Телеграмм-канал "Заря" Луганск – С Луганском в сердце. По информации источника, причиной бойкота игроков стали невыплаченные премиальные за выступления в Лиге конференций. Важно, что руководство не отказалось выплачивать игрокам бонусы, а лишь попросило подождать до мая.

Отмечается, что инициаторами бунта стали капитан Богдан Бутко и полузащитник Вячеслав Чурко. Именно они расшатывали атмосферу в клубе и подбивали игроков на бойкот матча против "Динамо".

12 марта усилия двух опытных футболистов вылились в то, что значительная часть игроков сообщили клубу о своих внезапных и разнообразных болезнях. Исключением стали легионеры и Александр Сапутин, а также Дмитрий Мишнев и Игорь Кирюханцев, которые действительно имеют проблемы со здоровьем.

Матч против киевского "Динамо" "Заря" проводила без группы важных футболистов и проиграла со счетом 0:2.