"Устали от войны": известный футболист рассказал о несчастных россиянах

Бывший полузащитник считает, что россияне стали несчастными из-за войны в Украине

Экс-игрок "Сельты" и сборной России Александр Мостовой рассказал о сегодняшнем настроении россиян на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также он признался, что в РФ надо быть осторожным, говоря о войне.

Соответствующий комментарий Мостового приводит испанское издание AS. Бывший спортсмен заметил, что россияне уже не так счастливы как раньше. Это заметно, выезжая из Москвы.

— Изменилась ли атмосфера в России после начала войны в Украине?

– Да, это было довольно заметно с самого начала. В Москве чуть меньше, потому что это огромный город, создающий свой космос, но выезжая из города, видишь, что люди уже не так счастливы, как раньше.

— Какое чувство у людей на улице?

— Большинство устало от этого конфликта. Они хотят жить мирно и без проблем.

— Кроме того, вы не можете свободно выражать свое мнение…

— Вы уже знаете. Вы должны быть очень осторожны с тем, что вы говорите, – сказал Мостовой.

Накануне на просмотр в российский клуб отправился украинский футболист. Ранее стало известно, что футболист сборной Украины перешел в московский "Спартак".