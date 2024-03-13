Захисник збірної України забив дебютний гол в АПЛ, а його команда здійснила диво (відео)

"Борнмут" здобув перемогу в АПЛ, програючи по ходу зустрічі 0:3

У середу, 13 березня, "Борнмут" у рамках матчу 17-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 приймав "Лутон". Один гол у цій грі записав на свій рахунок захисник збірної України та господарів Ілля Забарний, який перейшов у стан Вишень у січні 2023 року.

Зустріч, що проходила у Борнмуті на "Вайталіті Стедіум", завершилася з рахунком 4:3 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

Неймовірно, але "Борнмут", пропустивши три м’ячі у першій половині зустрічі, зумів не лише відігратися, а й здобути перемогу. На 62-й хвилині поєдинку Забарний, пробивши головою, забив гол, зарахований за допомогою системи визначення голів. До речі, цей забитий м’яч став дебютним для Іллі у цій команді. Перемогу Вишням приніс точний постріл Антуана Семеніо, який оформив дубль у ворота "Лутона".

Додамо, що "Борнмут" за підсумками цієї зустрічі піднявся на 13 позицію, "Лутон" — 18-й.

Раніше повідомлялося, що вінгер "Челсі" Михайло Мудрик забив супергол у ворота "Ньюкасла". Нещодавно Михайло оформив гол у ворота "Лідса" у Кубку Англії.