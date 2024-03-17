"Никаких ничьих": Пике предложил революцию в футболе

Знаменитый испанский игрок считает, что футбол необходимо реформировать

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике предложил отменить ничьи в футболе. Это не первое предложение звездного защитника касательно изменения правив в игре миллионов.

Соответствующий комментарий Пике приводит The Times. По словам Жерара, молодежь не любит смотреть игры, которые заканчиваются со счетом 0:0.

– Если бы можно было изменить одно правило в футболе, то какое?

– Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы игра не могла закончиться ничьей. Может, отменить ничьи, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы идете на игру, и она заканчивается ничьей, и возникает чувство: "Кто победил?"

Футбол боится перемен. У него огромная история, он очень традиционный, но перемены произойдут, они должны произойти. Новому поколению трудно понять 90-минутную игру, которая может закончиться со счетом 0:0, – сказал Пике.

Напомним, Пике завершил карьеру в 2022 году, отыграв 88 минут в матче чемпионата Испании с "Альмерией" (2:0). После этого Жерар угодил в скандал, изменив Шакире.