Уникальный момент в футболе: победный гол в матче забил ветер (видео)

Порыв ветра изменил счет в игре

В субботу, 16 марта, в матче МЛС "Чикаго" — "Монреаль" был забит самый безумный гол года. К слову, в этой лиге успешно выступает Лионель Месси.

В компенсированное время обычный заброс в чужую штрафную превратился в феноменальное взятие ворот. Об этом сообщает "Телеграф".

На 99-й минуте игры полузащитник "Чикаго" Келлин Акоста, находясь под прессингом форварда гостей, с метров 60-и исполнил заброс в чужую штрафную. В этом момент порыв ветра сильно изменил траекторию полета мяча, который предательски залетел за шиворот киперу "Монреаля".

В итоге "Чикаго" отпраздновал победу со счетом 4:3. Так4им образом, эта команда занимает 9-е место в Восточной конференции. "Монреаль", в свою очередь, третий.

Напомним, 8-кратный обладатель "Золотого мяча" Месси вновь продемонстрировал свою "магию" на поле. На этот раз чемпион мира по футболу показал свое мастерство в матче МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" — "Интер Майами". Аргентинец показал своему вратарю, куда будет бить соперник с пенальти. В итоге кипер отбил 11-метровый.