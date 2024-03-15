"Реал" случайно оскорбил главную звезду клуба: футболист даже угрожал бойкотом

Публикация клуба оскорбила игрока

Бразильский вингер "Реала" Винисиус Жуниор хотел бойкотировать матч 27-го тура чемпионата Испании сезона 2023/24 против "Валенсии" (2:2). Все из-за поста в соцсетях Сливочных.

Об этом сообщает relevo. По информации источника, за 2 дня до игры в instagram "Реала" появилась снимок бразильца, целующего эмблему клуба. Дополнил изображение логотип израильского дуэта ди-джеев Vini Vici, на котором изображена эволюция от обезьяны к человеку.

Винисиус, который больше всех из футболистов "Реала" страдает от расизма и говорит об этой проблеме, был возмущен данной картинкой. Вингер даже угрожал бойкотировать матч. Ситуацию уладил генеральный директор "Реала" Хосе Анхель Санчес, который пообещал игроку наказать причастных к данной публикации. К слову, в итоге Винисиус оформил дубль в этой игре.

Публикация "Реала", которая разозлила Винисиуса Жуниора

Видеообзор матча "Валенсия" - "Реал"

Ранее сообщалось, что "Реал" пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, обыграв в 2-матчевом противостоянии РБ "Лейпциг". К, слову Сливочные уже узнали соперника в этом раунде еврокубка. Зрителей ожидает 2-матчевое противостояние "Реала" и "Ман Сити".