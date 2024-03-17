"Ніяких нічиїх": Піке запропонував революцію у футболі

Знаменитий іспанський гравець вважає, що футбол необхідно реформувати

Колишній футболіст "Барселони" та збірної Іспанії Жерар Піке запропонував скасувати нічиї у футболі. Це не перша пропозиція зіркового захисника щодо зміни правив у грі мільйонів.

Відповідний коментар Піке наводить The Times. За словами Жерара, молодь не любить дивитись ігри, які закінчуються з рахунком 0:0.

– Якби можна було змінити одне правило у футболі, то яке?

– Потрібно знайти способи забивати більше голів або щоб гра не могла закінчитися нічиєю. Може, скасувати нічиї, чому б і ні? У бейсболі та баскетболі нічиїх не буває. Ви йдете на гру, і вона закінчується нічиєю, і виникає почуття: "Хто переміг?"

Футбол боїться змін. Він має величезну історію, він дуже традиційний, але зміни відбудуться, вони мають відбутися. Новому поколінню важко зрозуміти 90-хвилинну гру, яка може закінчитися з рахунком 0:0, – сказав Піке.

Нагадаємо, Піке завершив кар’єру у 2022 році, відігравши понад 80 хвилин у матчі чемпіонату Іспанії з "Альмерією" (2:0). Після цього Жерар потрапив у скандал, зрадивши Шакіру.