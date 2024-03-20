С "Шахтером" контактировали пять клубов по Судакову: известны команды

Один из ведущих игроков "Шахтера" нарасхват на Туманном Альбионе

Пять клубов Английской Премьер-лиги контактировали с донецким "Шахтером" относительно возможного трансфера украинского полузащитника Георгия Судакова. "Горняки" пока не готовы продавать игрока.

На 21-летнего футболиста претендуют лондонские "Арсенал" и "Челси", а также "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл", сообщает инсайдер Микро Ди Натале в соцсети Х. Источник напоминает, что "клаусула" игрока составляет 100 миллионов евро.

В этом сезоне Георгий Судаков провел 24 матча за "Шахтер", отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt после последнего обновления оценивает стоимость игрока национальной сборной Украины в 25 миллионов евро.

21-летний футболист с 2017-го года находится в системе "Шахтера", а в октябре 2020-го дебютировал в основной команде, в матче Лиги чемпионов против "Реала", а потом в игре УПЛ против "Ворсклы". Игрок стал в составе "Шахтера" чемпионом Украины сезона 2022/23, а в составе сборной Украины — бронзовым призером молодежного чемпионата Европы-2023.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" подписал звезде сборной Украины "приговор".