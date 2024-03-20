З "Шахтарем" контактували п’ять клубів по Судакову: відомі команди

Один із провідних гравців "Шахтаря" нарозхват на Туманному Альбіоні

П’ять клубів Англійської Прем’єр-ліги контактували з донецьким "Шахтарем" щодо можливого трансферу українського півзахисника Георгія Судакова. "Гірники" поки що не готові продавати гравця.

На 21-річного футболіста претендують лондонські "Арсенал" та "Челсі", а також "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті" та "Ньюкасл", повідомляє інсайдер Мікро Ді Натале у соцмережі Х. Джерело нагадує, що "клаусула" гравця становить 100 мільйонів євро.

Цього сезону Георгій Судаков провів 24 матчі за "Шахтар", відзначившись 5 забитими м’ячами та 2 гольовими передачами. Портал Transfermarkt після останнього оновлення оцінює вартість гравця національної збірної України у 25 мільйонів євро.

21-річний футболіст з 2017 року перебуває в системі "Шахтаря", а в жовтні 2020-го дебютував в основній команді. — у грі Ліги чемпіонів проти "Реалу", а згодом в матчі УПЛ проти "Ворскли". Гравець став у складі "Шахтаря" чемпіоном України сезону 2022/23, а у складі збірної України – бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи-2023.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" підписав зірці збірної України "вирок".