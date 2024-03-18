Сборная Украины - в двух шагах от Евро: как Сине-желтым попасть на турнир

Наша команда может попасть на Евро-2024

Сборная Украины близка к выходу на чемпионат Европы-2024. Сине-желтым необходимо для этого выиграть два матча, один из которых против Боснии и Герцеговины.

"Телеграф" рассказывает о регламенте заключительной стадии отбора на турнир, который пройдет летом в Германии. Самый главный футбольный форум года пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Главная команда страны не сумела напрямую попасть на Евро через отборочную группу, хотя была близка к этому в скандальной игре против Италии (0:0). Тем не менее наша команда попала в стыковой раунд отбора на чемпионат Европы-2024. В полуфинале квалификации Сине-желтые сыграют на выезде против Боснии и Герцеговины (21 марта). Победитель этой игры попадет в финал квалификации, где сыграет 26 марта с победителем матча Израиль — Исландия. Команда, которая победит в этой дуэли, отправится на Евро-2024.

Напомним, жеребьевка Евро-2024 уже состоялась. Украина в случае выхода на турнир сыграет на групповой стадии против Бельгии, Румынии и Словакии. Накануне главный тренер Сине-желтых Сергей Ребров назвал состав на мартовские игры национальной команды.