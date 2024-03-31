Любителя Путина побили в самом кровавом бою года (видео)

На кону поединка стояли 2 чемпионских пояса

В ночь на воскресенье, 31 марта, в Лас-Вегасе (США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный поединок между Тимофеем Цзю (24-1, 17 КО) из Австралии и американцем Себастьяном Фундорой (21-1-1, 13 КО). К слову, в андеркарде вечера бокса выступил украинский боксер.

Сын легенды бокса Кости Цзю Тимофей впервые в карьере проиграл. Об этом сообщает "Телеграф".

Боксеры провели на ринге всю дистанцию в 12 раундов. Уже во втором раунде у Цзю-младшего открылось рассечение, который так и не смогли закрыть в углу Тима. В ответ Тимофей разбил нос сопернику из-за чего "дуэль" превратилась в кровавую драку, победителем в которой стал американец. Решение судей — раздельная победа Фундоры со счетом 116-112, 113-115 и 112-116.

Таким образом, Фундора стал чемпионом мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе (до 69,85 кг), а Цзю впервые в карьере проиграл бой. Ожидается, что боксеры проведут реванш. Отметим, Тимофей в феврале 2021 года публично поддержал президента РФ Владимира Путина, посетив акцию казаков в Сиднее (Австралия).

Видео лучших моментов боя Цзю — Фундора доступно на YouTube-канале Premier Boxing Champions.

Напомним, что первоначально Фундора должен был боксировать с украинцем Сергеем Богачуком в битве за пояс WBC, однако организаторы в последний момент "кинули" украинца, дав ему поединок за титул временного чемпиона WBC против Брайана Мендосы.

Ранее сообщалось, что украинец Игорь Шевадзуцкий (11-2, 9 КО) провел чемпионский бой против Кубрата Пулева (31-3, 14 КО) из Болгарии.