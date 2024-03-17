Боксер, которого боится Усик, нокаутировал соперника на последних секундах боя (видео)

Британец вернулся на победный путь

В ночь на воскресенье, 17 марта, британский боксер супертяжелого веса Джо Джойс (16-2, 15 KO) успешно вернулся на ринг после двух поражений от китайского гиганта Чжана Чжилея. "Джаггернаут" порадовал местную публику нокаутом.

На вечере бокса в Бирмингеме (Великобритания) "Джаггернаут" досрочно победил своего соотечественника Каша Али (21-3, 12 KO). Об этом сообщает "Телеграф".

Под занавес поединка Али начал пропускать уж очень много силовых ударов Джойса. Страдания Каша закончились в 10-м раунде. Он упал в нокдаун за 30 секунд до окончания поединка, после чего поднялся, однако рефери решил остановить поединок, зафиксировав победу Джо техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Джо Джойс — Каш Али

Добавим, Али впервые в карьере проиграл бой досрочно. Джойс, в свою очередь, одержал свою первую победу с сентября 2022 года, тогда он победил Паркера.

Напомним, украинский боксер-чемпион Александр Усик в 2022 году признался, что не хочет драться против Джойса, называя британца "танком". Однако с тех пор Джо потерял статус непобедимого боксера, потерпев поражения от Чжилея.