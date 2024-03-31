Любителя Путіна побили у найкривавішому бою року (відео)

На кону поєдинку стояли 2 чемпіонські пояси

У ніч на неділю, 31 березня, у Лас-Вегасі (США) відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став об’єднавчий поєдинок між Тимофієм Цзю (24-1, 17 КО) з Австралії та американцем Себастьяном Фундорою (21-1-1), 13 КО). До речі, в андеркарді вечора боксу виступив український боксер.

Син легенди боксу Кості Цзю Тимофій уперше у кар’єрі програв. Про це повідомляє "Телеграф".

Боксери провели на рингу всю дистанцію у 12 раундів. Вже в другому раунді у Цзю-молодшого відкрився розтин, який так і не змогли закрити у куту Тіма. У відповідь Тимофій розбив ніс супернику через що "дуель" перетворилася на криваву бійку, переможцем в якій став американець. Рішення суддів — роздільна перемога Фундори з рахунком 116-112, 113-115 та 112-116.

Таким чином, Фундора став чемпіоном світу за версіями WBC та WBO у першій середній вазі (до 69,85 кг), а Цзю вперше у кар’єрі програв бій. Очікується, що боксери проведуть реванш. Зазначимо, Тимофій у лютому 2021 року публічно підтримав президента РФ Володимира Путіна, відвідавши акцію козаків у Сіднеї (Австралія).

Відео найкращих моментів бою Цзю — Фундора є на YouTube-каналі Premier Boxing Champions.

Нагадаємо, що спочатку Фундора мав боксувати з українцем Сергієм Богачуком у битві за пояс WBC, проте організатори в останній момент "кинули" українця, давши йому поєдинок за титул тимчасового чемпіона WBC проти Браяна Мендоси.

Раніше повідомлялося, що українець Ігор Шевадзуцький (11-2, 9 КО) провів чемпіонський бій проти Кубрата Пулева (31-3, 14 КО) із Болгарії.